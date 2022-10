Secondo indiscrezioni sarebbe finita la storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e la collega attrice Benedetta Porcaroli.

Riccardo Scamarcio è di nuovo single? Secondo Vanity Fair sì e a confermarlo sarebbe stata la stessa attrice, che avrebbe dichiarato alla rivista: “Va beh, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati

Sarebbe naufragata la storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, sbocciata poco tempo dopo la nascita dell’unica figlia avuta dall’attore (Emily, avuta insieme alla sua ex, Angharad Wood). Al momento i due vip, da sempre riservati per quanto riguarda la loro vita privata, non hanno confermato pubblicamente la vicenda e in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi. Prima di incontrare Benedetta Porcaroli (con cui ha fatto coppia fissa per quasi due anni) Scamarcio è stato a lungo legato alla collega attrice Valeria Golino, ma la storia tra i due è naufragata in un nulla di fatto. L’attore, da sempre molto schivo, ha sempre preferito proteggere la sua privacy e quella delle sue storie sentimentali.

