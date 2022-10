Maria De Filippi è perennemente a dieta con suo marito, Maurizio Costanzo, e per la prima volta ha svelato a cosa non riuscirebbe davvero a rinunciare.

Da sempre Maria De Filippi ama prendersi cura di sé stessa praticando sport e facendo prevenzione. A causa del marito Maurizio Costanzo – che è a dieta per questioni di salute – la conduttrice è solita mangiare in maniera sana, ma lei stessa ha confessato a Il Messaggero che ci sarebbe una cosa a cui non riuscirebbe proprio a rinunciare, ossia il suo dolce preferito. “Sinceramente stando in casa con qualcuno che fa la dieta la faccio anche io. Però io sgarro abbastanza, non in casa, ma fuori. Magari nel pomeriggio. Faccio una merenda normale”, ha ammesso, e ancora: “C’è un dolce al quale non riesco a rinunciare che è la meringa. Poi la pasta, il pane. Sì, i carboidrati”.

Maria De Filippi: la dieta

Come qualsiasi coppia normale anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono soliti affrontare qualche dieta assieme e la conduttrice ha ammesso che, trovandosi a vivere insieme al marito, mangerebbero le stesse cose. La conduttrice ha anche svelato che farebbe sport da sempre (“Rompevo le scatole in casa e mia madre mi faceva fare tanto sport”, ha ammesso) e che secondo lei il regalo più grande che i giovani potrebbero farsi è quello di fare prevenzione. Oggi la conduttrice e suo marito sono sereni e in buona salute e ogni estate Maria De Filippi sfoggia un fisico tonico e scolpito proprio grazie al suo amore per l’esercizio fisico.

