Attraverso i social Marco Bellavia ha scagliato una frecciatina contro la settima edizione del GF Vip e i suoi concorrenti.

Fino a qualche settimana fa Marco Bellavia era tra i concorrenti in gara al GF Vip ma poi, a seguito di un crollo emotivo e del bullismo subito da parte dei suoi ex compagni d’avventura, l’ex volto di Bim Bum Bam ha lasciato lo show e ha ricevuto un’ondata di solidarietà via social. Ora che anche i concorrenti del programma si sono scusati con lui sembra però che Bellavia non abbia smesso di credere che l’atmosfera all’interno della casa sia sana, e infatti in queste ore su Twitter ha tuonato: “Comunque quanta cattiveria dentro questa casa del GF Vip… Perché?”.

Marco Bellavia

Marco Bellavia: il commento sul GF Vip

Marco bellavia è tornato a scagliarsi contro il GF Vip e presumibilmente contro i suoi abitanti, anche se al momento non è dato sapere perché. L’ex concorrente dello show ha promesso che non appena si sentirà pronto avrà un faccia a faccia con i suoi ex compagni d’avventura e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più.

Al momento Marco Bellavia è tornato a casa, dove ha potuto riabbracciare suo figlio e dove si starebbe riprendendo dopo l’esperienza vissuta nella casa del reality show. Intanto la sua ex, Maryanna Bosis, ha gettato pesanti ombre sul suo conto, ma sembra che lui per il momento abbia preferito non replicare.

