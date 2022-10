Al GF Vip Sonia Bruganelli non è riuscita a trattenere la sua ira contro Pamela Prati, che è tornata a ribadire di esser stata “vittima” nel caso Caltagirone.

Come da lei promesso al GF Vip Pamela Prati ha raccontato tutte le tappe del caso Mark Caltagirone, spiegando perché – a suo avviso – sarebbe stata vittima della truffa in merito al fidanzato fantasma, con cui per altro aveva annunciato che sarebbe convolata a nozze nonostante non l’avesse mai visto (dato che non è mai esistito). Sulla questione Orietta Berti si è detta incerta se crederle o meno e quando Pamela Prati è andata si è scagliata contro di lei, in difesa della collega è accorsa Sonia Bruganelli, che ha tuonato:

“Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi a guadagnarci soldi in televisione. Non hai guadagnato nulla da questa storia? E dai su ma dai, niente, andava gratis per la gloria. Pamè. Anche se fosse vittima non può parlarci così”.

Pamela Prati

Sonia Bruganelli contro Pamela Prati

Nonostante siano trascorsi 3 anni dal discusso caso Caltagirone la questione continua a tenere banco al GF Vip, dove ancora una volta le parole di Pamela Prati e la sua versione dei fatti non hanno convinto il pubblico del reality show. Sonia Bruganelli le ha fatto notare che la cosa strana in questa storia è che lei avesse annunciato di essere pronta a convolare a nozze con un uomo che non aveva neanche mai visto e addirittura si fece fotografare in abito da sposa per un servizio di un ben noto settimanale.

In queste ore, alle parole di Pamela Prati, ha replicato anche la sua ex manager, Eliana Michelazzo, che ha sempre sostenuto che la showgirl fosse perfettamente consapevole della verità sulla vicenda e che avrebbe architettato con lei la truffa al fine di ottenere visibilità.

