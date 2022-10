Pamela Prati al GF Vip ha ripercorso le tappe del caso Caltagirone e la sua ex manager, Eliana Michelazzo, ha replicato via social.

Al GF Vip Pamela Prati ha finalmente avuto lo spazio tanto atteso e dove, come ci si poteva aspettare, ha ripercorso ogni tappa dello scandalo Mark Caltagirone. Nel suo racconto la Prati ha dichiarato di esser stata vittima di “truffatori”, che altri non sarebbero se non le sue due ex manager, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

Quest’ultima, attraverso i social, ha replicato contro quanto affermato dalla Prati tuonando: “Non dico nulla! Però buttare me*** su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io, punto Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!”.

Caso Caltagirone al GF Vip: la reazione di Eliana Michelazzo

Come al solito Eliana Michelazzo ha rinviato le accuse di Pamela Prati al mittente e, ancora una volta, è tornata a chiedere che lei si mostri per ciò che è (perché secondo lei starebbe recitando una parte all’interno del reality show). Accuse simili erano state rivolte all’ex stella del Bagaglino anche dalla sua altra ex manager, Pamela Perricciolo alias Donna Pamela, che al settimanale Chi aveva dichiarato: “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici”. Pamela Prati verrà messa al corrente dei commenti delle due donne nei suoi confronti? In tanti sono curiosi di saperne di più.

