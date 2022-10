Selvaggia Lucarelli ha inviato una nuova frecciatina a Iva Zanicchi che se l’è presa con Francesca Fialdini per non esser stata imparziale nei suoi confronti.

Attraverso le sue stories via social Selvaggia Lucarelli ha scagliato una seconda frecciatina contro Iva Zanicchi che, nelle scorse ore, si è lamentata perché a Da noi… A ruota libera, non sarebbe stata trattata in maniera imparziale dalla conduttrice Francesca Fialdini in merito a quanto da lei affermato sul conto della Lucarelli a Ballando con le Stelle (a cui ha dato della “tr**a” credendo di avere il microfono spento).

“Ringrazio Francesca Fialdini per non essere stata imparziale, come avrebbe preteso Iva Zanicchi. I conduttori, se onesti nell’illustrare i fatti, non hanno alcun dovere di essere imparziali, specie se la questione non è solo un battibecco, ma l’ennesimo insulto sessista”, ha scritto Selvaggia Lucarelli sulla questione.

Iva Zanicchi: la frecciatina di Selvaggia Lucarelli

Nonostante si sia scusata pubblicamente e personalmente con Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi ha suscitato di nuovo l’indignazione della giornalista dopo che, nelle scorse ore, se l’è presa con Francesca Fialdini per non esser stata “imparziale” con lei a causa di quanto accaduto a Ballando con le Stelle. A La Vita in Diretta la cantante ha dichiarato di essersi sentita umiliata dal comportamento di Francesca Fialdini, che durante la sua intervista le avrebbe rivolto delle domande da lei ritenute scomode sul comportamento da lei avuto con Selvaggia Lucarelli.

“La conduttrice la rintuzzava e andava avanti, diceva delle cose anche abbastanza pesanti. Io mi sono sentita umiliata, offesa, perché avevo due che mi accusavano. Sì due donne che mi accusavano, mica più una”, ha affermato la cantante. Sulla questione ci saranno altri sviluppi?

