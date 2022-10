Belen Rodriguez ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita da mamma di due bambini che hanno rispettivamente 1 e 9 anni.

Ora che ha ritrovato la felicità accanto a Stefano De Martino, Belen Rodriguez si gode al massimo il tempo in famiglia e ha confessato di limitare al massimo i suoi impegni mondani. La showgirl ha confessato anche alcuni retroscena sul figlio Santi che, a quanto pare, dormirebbe ancora con lei nel lettone. Belen ha anche ammesso che a causa di questo alcuni suoi amici l’avrebbero criticata: “È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più. Anche mia mamma mi aiuta molto con i bambini”, ha confessato la showgirl a DiPiù Tv.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il vizio di suo figlio Santiago

Oggi Belen sembra essere rinata: lei e Stefano De Martino hanno acquistato una nuova casa e insieme stanno crescendo i figli Santiago e Luna Marì (quest’ultima avuta dalla showgirl insieme ad Antonino Spinalbese). I due hanno deciso di vivere una routine familiare da “persone comuni” e entrambi hanno confessato alcuni retroscena sulle serate trascorse in famiglia, tra una nuova serie tv da vedere e il lettone da condividere tutti insieme.

Intanto i fan si chiedono se i due cercheranno presto un altro figlio che possa cimentare ancora di più il loro rapporto, ma al momento sulla questione tutto tace e i due hanno preferito non sbilanciarsi a riguardo.

