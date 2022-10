Beatrice Valli e Chiara Ferragni saranno vicine di casa? Alcune foto sui social hanno sollevato i sospetti dei fan.

La prossima primavera Beatrice Valli e Marco Fantini traslocheranno in una nuova casa e sui social i due hanno postato le foto del loro primo sopralluogo nell’appartamento, ancora in via di costruzione. In molti hanno notato non solo che le foto sono pressapoco identiche a quelle pubblicate dai Ferragnez alcuni mesi fa (anche loro hanno acquistato una nuova casa) ma che anche la location sembri del tutto identica. Dunque è possibile che la famiglia Fantini si trasferisca nello stesso palazzo di Milano CityLife dove anche i Ferragnez traslocheranno nei prossimi mesi.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la nuova casa

Dopo le sontuose nozze a Capri, Beatrice Valli e Marco Fantini stanno progettando il loro nuovo appartamento dove traslocheranno durante la prossima primavera insieme ai loro tre figli. Sui social la coppia ha postato alcune foto dove sono ritratti felici e sorridenti, con tanto di caschetti protettivi in testa, durante un loro sopralluogo nella nuova casa. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che le ampie finestre e la piscina in costruzione sulla terrazza condominiale siano identiche a quelle postate da Chiara Ferragni e Fedez alcuni mesi fa. Le due coppie si ritroveranno ad essere vicine di casa?

