Mentre si vocifera di un loro presunto ritorno di fiamma, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sono tornati a mostrarsi insieme in occasione del compleanno della figlia Sole. I due hanno festeggiato la loro bambina e si sono concessi uno scatto di famiglia difronte alla torta di compleanno, apparentemente felici e sorridenti.

Michelle Hunziker e Trussardi insieme al compleanno della figlia

Nell’annunciare la loro separazione dopo 12 anni insieme, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno manifestato l’intenzione di continuare a vedersi per il bene della loro famiglia e delle due figlie ancora piccole, Sole e Celeste.

Nelle ultime settimane si è vociferato che i due fossero tornati insieme dopo che il settimanale Chi aveva avvistato l’imprenditore mentre si recava a casa della showgirl (e lì si vocifera che abbia trascorso anche la notte). Sulla questione al momento non vi sono conferme e l’ex coppia continua a mantenere il massimo riserbo. Nonostante questo in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se i due veramente annunceranno il loro ritorno di fiamma (specie dopo che lei, negli ultimi mesi, è stata avvistata in atteggiamenti intimi con Giovanni Angiolini).

