Al GF Vip Pamela Prati è tornata a difendersi in merito al caso Mark Caltagirone, su cui ha svelato altri pesanti retroscena.

Nel 2018 Pamela Prati annunciò di essere pronta a sposare un uomo – che non aveva mai visto – di nome Mark Caltagirone. In seguito la showgirl accusò le sue due ex manager di averla fortemente plagiata e di esser stata vittima di un raggiro in merito all’uomo – con cui lei avrebbe dato inizio a una liaison – che non sarebbe mai esistito. Al GF Vip la showgirl è tornata a difendersi in merito allo scandalo e ha affermato persino che, credendo nell’esistenza di questo uomo con cui parlava ogni sera, sarebbe arrivata persino ad avere rapporti intimi con lui per via telefonica e a inviargli delle sue foto in déshabillé.

Pamela Prati

Pamela Prati: le foto inviate a Mark Caltagirone

Pamela Prati ha accusato le sue due ex manager, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, di averle fatto credere nell’esistenza del famigerato Mark Caltagirone, un uomo che le si sarebbe presentato come “testimone di giustizia” e che per questo non si sarebbe mai potuto far vedere da lei di persona. La Prati, che se ne sarebbe innamorata, ha anche dichiarato di aver sofferto di anoressia quando la verità sul caso è finalmente emersa (dopo che lei ha annunciato le loro nozze).

“Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Io non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo”, ha dichiarato la showgirl, oggi concorrente del GF Vip.

