Adriana Volpe ha denunciato l’ex marito Roberto Parli per via delle minacce e dei maltrattamenti che avrebbe subito dopo la loro separazione.

Nel 2020, a seguito della sua partecipazione al GF Vip, Adriana Volpe ha visto naufragare il suo matrimonio con Roberto Parli, padre di sua figlia Gisele (con cui era sposata dal 2008). In queste ore la conduttrice ha deposto la sua denuncia contro l’ex marito che l’avrebbe minacciata e maltrattata nel periodo che ha seguito la loro separazione. A Parli sarebbe stato imposto un divieto di avvicinamento e per questo non avrebbe contatti né con l’ex moglie né con sua figlia. “Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, davanti a me, alla mia bambina e anche in mia assenza”, avrebbe dichiarato Adriana Volpe (stando a quanto riporta La Repubblica).

Adriana Volpe

Adriana Volpe e Roberto Parli: la denuncia

La separazione tra Adriana Volpe e Roberto Parli, come si poteva immaginare, è giunta in tribunale e le accuse della conduttrice nei confronti dell’ex marito sono state quelle che, in molti, avevano ipotizzato già negli scorsi mesi (si dà il caso infatti che alcune recriminazioni da parte di Parli nei suoi confronti fossero giunta anche a mezzo social, salvo poi essere cancellate). I problemi tra i due ex coniugi sarebbero iniziati durante il lockdown, quando Adriana Volpe avrebbe scoperto che Parli le avesse sottratto grosse somme di denaro senza avvisarla:

“Mio padre, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online”. Le cose tra i due non sono migliorate nei mesi a venire e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

