Attraverso un video condiviso su TikTok Elisa Esposito ha raccontato ai fan il modo in cui avrebbe rischiato la vita: quando sua madre era ancora incinta di lei infatti si sarebbe resa conto che Elisa non si muoveva e, dopo una corsa forsennata in ospedale, sarebbe stata sottoposta a un cesareo d’urgenza perché la bambina si stava strozzando con il cordone ombelicale. Nella fretta di salvarle la vita, i medici le avrebbero procurato per sbaglio una piccola cicatrice sul viso: “Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso”, ha confessato la ragazza.

Attraverso i social la prof di corsivo Elisa Esposito ha raccontato per la prima volta un retroscena inedito della sua vita: prima ancora di nascere avrebbe infatti rischiato la vita. Fortunatamente sua mamma, entrata in allarme dopo aver notato che non sentiva più sua figlia muoversi, si sarebbe recata di corsa in ospedale e lì Elisa Esposito è stata fatta nascere con un cesareo d’urgenza. Oggi Elisa ha una piccola cicatrice che le ricorda ogni giorno quanto sia stata fortunata, e lei stessa ha ammesso di portarla con sé “con tanta felicità”. La prof di corsivo intanto continua a riscuotere enorme successo sui social e in tanti si chiedono se, prima o poi, farà il suo debutto anche in tv.

