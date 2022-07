Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe contattato Elisa Esposito per chiederle di prendere parte al GF Vip 7.

Secondo i rumor in circolazione sarebbero in corso trattative tra la produzione del GF Vip e Elisa Esposito, la giovane influencer che si è fatta conoscere su TikTok come “professoressa di corsivo”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito all’indiscrezione ma per ora a riguardo non vi sono conferme.

Elisa Esposito concorrente del GF Vip 7?

Dopo i rumor su Antonino Spinalbese, Fiordaliso, Pamela Prati e Guendalina Canessa, sembra che Alfonso Signorini abbia pensato di chiedere di partecipare al GF Vip anche a Elisa Esposito, la giovane TikToker che ha raggiunto la popolarità come “professoressa di corsivo”, la cadenza usata da molti giovani milanesi e presto diventata virale sui social.

Per ora non vi sono conferme a riguardo e in tanti tra i fan della ragazza si chiedono se davvero varcherà la soglia della porta rossa. Per adesso il conduttore del reality show ha diffuso solo alcuni indizi via social e sembra che uno di questi facesse riferimento all’ingresso di Pamela Prati all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sarà vero?

