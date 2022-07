Violeta Mangrinan, fidanzata di Fabio Colloricchio, ha svelato di aver speso 1900 per assicurarsi tutti i comfort durante il parto.

A fine luglio Violeta Marginan, fidanzata di Fabio Colloricchio, darà alla luce la piccola Gala, sua prima figlia. Attraverso i social la modella ha rivelato di aver speso 1900 euro per avere una stanza in una clinica spagnola dotata di tutti i comfort e per assicurarsi un parto rilassato e positivo. “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha dichiarato Violeta nelle sue stories via social.

Violeta Mangrinan: 1900 euro per il parto

La gravidanza di Violeta Mangrinan è ormai agli sgoccioli e l’influencer durante questi 9 mesi ha preparato tutto il necessario per accogliere al meglio la sua bambina, che nascerà nelle prossime settimane. Violeta ha anche fatto sapere di aver deciso di prenotare una stanza in una clinica di Madrid dotata di tutti i comfort e di un’esclusiva vasca da bagno.

Nei giorni scorsi la modella era finita al centro del gossip dopo che aveva rivelato via social di essere intenzionata a mangiare la sua placenta. Su consiglio del suo medico l’influencer avrebbe poi deciso di rinunciare alla sua idea e avrebbe affermato di voler piantare l’organo nel suo giardino, perché sarebbe un ottimo fertilizzante.

