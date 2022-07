Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha confessato cosa ne penserebbe di Soleil Sorge.

Guendalina Tavassi ha confessato che suo fratello Edoardo avrebbe un vero e proprio debole per Soleil Sorge e, nelle ultime ore, lo stesso ex naufrago ha confessato via social cosa ne penserebbe dell’influencer. Soleil risponderà alla valanga di complimenti a lei riservati da Edoardo?

“Che posso dire di lei, solo cose positive. Con noi è stata gentile e solare. Soleil ragazzi quando l’ho vista arrivare, fermi tutti mi si è bloccato tutto. Io e Nicolas e anche Alvin stavamo tutti imbambolati e a bocca aperta. Ci siamo un attimo bloccati diciamo. No vabbè perché è comunque una bellissima ragazza a parte gli scherzi”, ha dichiarato l’ex naufrago, e ancora: “E non è soltanto bella. Ha fatto la prova dell’uomo vitruviano facendo i salti carpiati, è fortissima davvero. Diciamo che è stato un bello show quando c’è stata Soleil con noi. Poi devo rivelare che è anche molto simpatica, bella, insomma Soleil per me è un grande sì. Questa ragazza è approvata assolutamente”.

Soleil Sorge

Edoardo Tavassi: la confessione su Soleil Sorge

Edoardo Tavassi ha un vero e proprio debole nei confronti di Soleil Sorge e lo ha dimostrato facendo una marea di complimenti all’ex gieffina, che ha partecipato a una puntata dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Al momento sembra che Soleil abbia un fidanzato misterioso, mentre Edoardo si trova al centro delle attenzioni di Estefania Bernal e Mercedesz Henger. In tanti si chiedono se tra lui e una delle due ex naufraghe possa nascere qualcosa in futuro, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

