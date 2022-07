Attraverso i social Gianni Sperti ha aggiornato i fan sulla sua vacanza in Egitto, che a quanto pare gli avrebbe presentato nuovi problemi.

Approfittando della pausa stagionale a Uomini e Donne, Gianni Sperti ha deciso di recarsi in vacanza in Egitto, ma lui stesso ha confessato che, purtroppo, avrebbe avuto alcuni problemi durante il viaggio. Ironizzando sulla “maledizione del Nilo” l’opinionista ha confessato infatti che la compagnia aerea con la quale ha viaggiato avrebbe smarrito i suoi bagagli. “Ho viaggiato tanto, molti di voi lo sanno perché mi seguite e non mi è mai successo”, ha dichiarato Sperti, che ha sconsigliato ai fan di viaggiare con la sua stessa compagnia.

Gianni Sperti in Egitto: smarriti i bagagli

Gianni Sperti si è trovato a dover fare i conti con una spiacevole disavventura mentre si trovava in Egitto: la compagnia aerea con la quale ha viaggiato infatti avrebbe smarrito i suoi bagagli. L’opinionista ha cercato di guardare il lato positivo della questione e ha fatto sapere che, se non altro, avrebbe avuto con sé la macchina fotografica.

Nei giorni scorsi, mentre si trovava al Cairo, Gianni Sperti ha fatto visita a un famoso museo e ha approfittato della sua visita per scagliare una frecciatina infuocata a Gemma Galgani, che ha paragonato a una mummia vista all’interno del museo. La dama torinese replicherà alle sue parole?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG