Aurora Ramazzotti ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’annuncio della sua gravidanza.

Al settimanale Ora, Aurora Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena sulla sua prima gravidanza e sull’attesa di quello che sarà il suo primo bebè, in arrivo a gennaio 2023.

“Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation”, ha dichiarato Aurora in merito a lei e al fidanzato, Goffredo Cerza, e ancora: “Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva. Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto. Il cambiamento non avviene col silenzio, ma con i fatti.“

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: la confessione sulla maternità

Molto presto Aurora Ramazzotti sarà madre del suo primo bambino e per la prima volta la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sul tipo di madre che vuole essere con suo figlio (il cui nome, per il momento, resta top secret).

La notizia della gravidanza di Aurora era trapelata già nei mesi scorsi a causa del settimanale Chi (che aveva lanciato lo scoop prima che Aurora e Goffredo fossero pronti a confermarlo). Ora che la notizia è stata resa ufficiale dalla coppia in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono che tipo di nonna sarà Michelle Hunziker, più felice che mai per questa splendida notizia.

