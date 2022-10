Marco Bellavia ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia passata con la showgirl Paola Barale.

Negli anni ’90 Marco Bellavia è stato a lungo legato a Paola Barale, che all’epoca lavorava a La ruota della Fortuna (mentre lui era conduttore a Bim Bum Bam). Per la prima volta l’ex concorrente del GF Vip ha confessato che lui e Paola Barale avrebbero dovuto sposarsi ma che poi, a causa della loro giovane età, avrebbero deciso di dirsi addio. “Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti”, ha confessato a Chi.

Marco Bellavia

Marco Bellavia: le nozze saltate con Paola Barale

Reduce dall’esperienza al GF Vip 7, Marco Bellavia ha raccontato alcuni retroscena sulla sua storia al settimanale Chi e per la prima volta ha parlato anche dei motivi che hanno condotto lui e Paola Barale a dirsi addio. Il conduttore in seguito si è legato a una donna con cui ha avuto suo figlio Filippo, ma anche questa unione è naufragata. Paola Barale, dopo le nozze con Gianni Sperti e la lunga unione con Raz Degan, ha deciso di vivere la sua vita da single. Oggi non è dato sapere se i due abbiano qualche tipo di rapporto e Marco Bellavia sembra essere andato avanti per la sua strada.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG