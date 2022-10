L’opinionista Tina Cipollari ha annunciato via social l’uscita del suo primo libro, Piume di struzzo – Storia di una donna.

Attraverso i social Tina Cipollari ha annunciato più orgogliosa che mai l’uscita del suo primo libro, il cui titolo è Piume di struzzo – storia di una donna. Il libro sarà disponibile nelle principali librerie dal prossimo 25 ottobre al costo di 18 euro. Al suo interno Tina Cipollari ha ripercorso la sua storia e ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua vita e sul suo carattere.

“Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere”, ha scritto lei annunciando l’uscita del volume.

Tina Cipollari: il libro

Come altri personaggi del mondo dello spettacolo anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha voluto raccontare la sua storia in un libro che dal prossimo 25 ottobre sarà disponibile in libreria o in formato Kindle. L’opinionista vamp ne ha dato l’annuncio via social e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti. Per Tina si tratta di un momento felice nonostante negli ultimi anni, per lei, le cose non siano state semplici: dopo la separazione dal marito Kikò Nalli Tina sembrava aver ritrovato la serenità accanto a un uomo di nome Vincenzo Ferrara, ma anche questa storia d’amore è presto naufragata.

