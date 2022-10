Attraverso i social Francesco Totti ha scritto un messaggio in ricordo di suo padre, Enzo Totti, morto due anni fa a causa del Covid.

Francesco Totti era molto legato a suo padre Enzo e in queste ore, attraverso i social, l’ex calciatore ha condiviso una tenera foto ricordo in cui è immortalato insieme al padre e ha scritto: “Già due anni senza di te”. Enzo Totti morì nel 2020 a causa del suo contagio da Coronavirus e purtroppo – a causa delle norme in vigore dovute alla pandemia – nessuno dei suoi familiari poté fargli visita in ospedale, fatto che ha profondamente segnato Francesco Totti.

Francesco Totti: il ricordo del padre

La morte di Enzo Totti è stato un duro colpo per suo figlio Francesco, che in particolare si è sempre sentito in colpa per non essergli potuto stare accanto negli ultimi istanti di vita in ospedale. Oggi l’ex Capitano della Roma ha voluto dedicare un pensiero a suo padre, nonostante l’ultimo periodo sia stato per lui particolarmente movimentato a causa della fine del suo matrimonio (e della conseguente ondata di gossip che ne è seguita). Nel frattempo sembra che l’ex calciatore abbia ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi con cui, nelle ultime ore, è stato avvistato con un anello al dito. I due stanno già facendo progetti per il loro futuro insieme?

