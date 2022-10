La showgirl Paola Barale ha fatto una confessione piccante sulla sua vita sotto le lenzuola.

Da anni Paola Barale si definisce single e, dopo alcune delusioni in amore, la showgirl ha confessato che non avrebbe rinunciato al divertimento sotto le lenzuola e infatti al settimanale F ha confessato: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”, e ancora: “Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati“.

Paola Barale

Paola Barale: la confessione bollente

Dopo le delusioni vissute con i suoi ex (tra cui vi sono anche l’ex marito Gianni Sperti e lo storico ex compagno Raz Degan) Paola Barale ha deciso di vivere la sua vita da single, e ha confessato di preferirla persino alla vita di coppia.

Oggi la showgirl sembra finalmente aver ritrovato un equilibrio e lei stessa ha rivelato che i partner con cui divertirsi sotto le lenzuola non le sarebbero mai mancati. Al settimanale F la showgirl ha confessato anche che non le dispiacerebbe avere un’avventura “al femminile”: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”, ha ammesso in merito all’ipotesi di avere una liaison con un’altra donna. Sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?

