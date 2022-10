Chiara Ferragni ha replicato a coloro che l’hanno criticata aspramente per un look bollente da lei sfoggiato sui social.

Spesso Chiara Ferragni si è attirata contro le critiche dei fan sui social per alcuni look giudicati troppo audaci e provocanti. Ancora una volta l’influencer ha preferito replicare personalmente e tra i commenti al suo post ha risposto agli haters: “Sono una donna che indossa ciò che vuole”. Le sue parole basteranno a placare le polemiche nei suoi confronti?

Chiara Ferragni: il look bollente e le critiche

Chiara Ferragni ha sempre difeso il suo diritto a indossare ciò che più le piace e nelle ultime ore, sui social, l’influencer è stata travolta da una bufera per un look firmato MiuMiu che, secondo i suoi fan, sarebbe stato fin troppo provocante e audace. Come sempre l’influencer ha replicato affermando di voler indossare ciò che più le piace, senza curarsi delle critiche.

In passato Chiara Ferragni è stata criticata anche per i suoi look più sensuali anche in quanto madre dei suoi due figli, Vittoria e Leone. “Ricordati che sei una mamma”, le ha scritto qualcuno, giudicando negativamente i suoi scatti in biancheria intima. L’influencer ha sempre replicato ai suoi fan e ancora oggi continua a indossare ciò che vuole (non senza suscitare polemiche).

