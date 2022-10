Clarissa Marchese ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo bebè, in arrivo nel 2023.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti ad allargare la famiglia: sui social la modella e influencer ha infatti svelato con gioia di essere in attesa del suo secondo figlio. “Più che felici, presto in 4!”, ha scritto Clarissa Marchese postando un’immagine in cui si vede suo marito baciarle il pancino e la loro prima figlia, la piccola Arya, seduta sulle sue spalle. La prima figlia della coppia è nata nel 2020 a Miami ed probabile che lì nasca anche il loro secondo bebè.

Clarissa Marchese aspetta il secondo figlio

Clarissa Marchese ha rivelato di essere in attesa del suo secondo bebè e in tanti, sui social, hanno fatto le congratulazioni a lei e a Federico Gregucci per questa splendida novità. Tra coloro che hanno fatto gli auguri alla coppia vi sono stati alcuni ex volti di Uomini e Donne ma anche Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Giordano Mazzocchi e moltissimi altri.

Per il momento Clarissa Marchese non ha svelato dettagli su questa sua seconda gravidanza e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più. Il piccolo (o la piccola) in arriva dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023.

