Flavia Vento ha annunciato via social di aver visto un ufo e il suo post ha scatenato l’ironia dei fan dei suoi fan.

Su Twitter Flavia Vento ha annunciato emozionata di aver avvistato un ufo alle 6.30 del mattino e che esso avrebbe “lampeggiato”. Neanche a dirlo e in una manciata di minuti il messaggio della showgirl è stato travolto da un’ondata di commenti ironici da parte dei fan. “Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii”, ha scritto lei su Twitter.

Flavia Vento

Flavia Vento e l’ufo a Roma

Flavia Vento ha scatenato l’ironia dei fan dei social affermando di aver visto un ufo e che esso avrebbe “lampeggiato”. In tanti sui social non hanno mancato di ironizzare sul messaggio della showgirl, e qualcuno tra i suoi fan ha commentato il suo tweet scrivendo: “Si vede che Orione è dimagrito”, mentre un altro ha aggiunto: “Ha dato anche 2 colpetti di clacson”, e ancora: “Ci sarà stato un posto di blocco nelle vicinanze”.

La showgirl per il momento non ha risposto all’ondata di ironia scatenata sui social e in tanti si chiedono se lo farà. Nei giorni scorsi Flavia Vento è balzata agli onori delle cronache per le sue parole sul caso Totti-Blasi e ha inaspettatamente affermato di “aspettarsi delle scuse”. A cosa si sarà riferita?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG