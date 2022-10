A Le Iene per la prima volta Belen Rodriguez ha confessato di aver avuto dei momenti di crisi per via del suo aspetto fisico.

Belen Rodriguez è nota per essere una delle showgirl più belle e famose in Italia ma, nonostante questo, lei stessa ha svelato a Le Iene che il rapporto col suo aspetto non sarebbe stato sempre rose e fiori. Belen ha infatti confessato che, una volta superati i 25 anni, avrebbe persino “smesso” di credere nei complimenti della gente.

“Ogni volta che mi facevano un complimento, quando mi vedevano dal vivo per la strada e mi dicevano, ‘Mamma mia quanto sei bella!’, io dicevo: ‘Tanto me lo dicono solo perché sono Belen’. Non credevo più ai complimenti. Ho sofferto un sacco questo problema, ho iniziato a studiarmi, ho iniziato a fare psicoanalisi. Ho iniziato quando ho chiesto il divorzio la prima volta, che per me è stato un dolore incredibile, non riuscivo a superarlo. Poi ho smesso perché non avevo trovato lo psicoterapeuta giusto. Oggi ne ho un altro che adoro”, ha confessato la showgirl argentina, che sarebbe riuscita a risolvere il suo problema anche grazie alla psicoterapia.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez: il rapporto con l’aspetto estetico

Sembra impossibile da credere per Belen Rodriguez – considerata da molti una delle donne più d’Italia – ma anche lei ha vissuto momenti d’insicurezza legati al suo aspetto estetico e lei stessa lo ha raccontato a Le Iene. In tanti tra i fan dei social sono rimasti stupiti dalla confessione della showgirl che sempre a Le Iene ha anche ammesso candidamente di aver fatto più volte uso della chirurgia plastica. “Sono una che fa uso della chirurgia, ma mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono ‘Questo no, non ne hai bisogno’”, ha precisato la showgirl che ha anche espresso il suo parere contrario verso coloro che, invece, abbiano abusato del bisturi.

Oggi Belen sembra aver finalmente trovato la serenità sia dal punto di vista fisico che sentimentale: al suo fianco è sempre presente il marito, Stefano De Martino, con cui la showgirl è più felice che mai.

