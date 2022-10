Aurora Ramazzotti ha postato una foto in cui è ritratta per la prima volta con il pancino in bella vista e ha fatto il pieno di like sui social.

Aurora Ramazzotti sarà presto mamma del suo primo figlio e sui social, in queste ore, ha postato una foto in cui è ritratta sotto il sole a Villa Borghese e sfoggia le prime curve della sua gravidanza con un aderente vestito nero. La foto ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi che si sono congratulati con lei per la sua straordinaria bellezza e per l’arrivo del suo primo bebè.

Aurora Ramazzotti: la pancia in gravidanza

Aurora Ramazzotti ha appena postato sui social una foto in cui è ritratta con un aderente abito nero che mette in mostra le prime curve della sua gravidanza. In tanti sui social hanno inviato messaggi d’affetto e di calore alla giovane conduttrice, che solo alcune settimane fa ha confermato di essere in attesa del suo primo figlio, un maschietto.

Nei giorni scorsi Aurora si è finalmente decisa a rispondere ad alcune domande dei fan in merito alla sua gravidanza e ha confessato loro l’emozione provata dopo aver fatto il test di gravidanza (insieme alla madre Michelle Hunziker) e dopo aver svelato la notizia alla sua amica più cara, Sara Daniele. Il piccolo dovrebbe nascere a gennaio 2023 ma al momento non è dato sapere quale sarà il nome scelto da Aurora e dal fidanzato Goffredo.

