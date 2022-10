Attraverso i social Aurora Ramazzotti ha risposto alle domande dei fan relative alla sua gravidanza, da lei confermata alcune settimane fa.

Aurora Ramazzotti si è finalmente decisa a rispondere ai fan in merito alla sua gravidanza e ha postato sui social alcune immagini emozionanti, come quella che ritrae lei e la madre Michelle Hunziker la mattina in cui ha fatto il test ed è risultato positivo. Le due, commosse e felici, si sono strette in un caloroso abbraccio. Aurora ha anche rivelato alcuni retroscena riguardanti il fatto che la sua gravidanza è stata svelata da Chi ancor prima che lei avesse superato il primo trimestre.

Aurora Ramazzotti: i retroscena sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande dei suoi fan tramite stories su Instagram e ha mostrato per la prima volta le commoventi foto relative agli attimi in cui ha fatto il test di gravidanza, risultato positivo. Con lei era presente sua madre, Michelle Hunziker, e le due si sono strette in un commosso abbraccio. Riguardo a ciò che ha provato in quegli istanti Aurora ha ammesso di aver provato paura, amore, felicità, commozione e di nuovo paura. Oggi la giovane conduttrice sembra essere più felice che mai per questa importante novità e come lei anche i suoi genitori.

Aurora ha anche spiegato che, a causa dello scoop di Chi, la notizia sarebbe stata appresa dai suoi fan prima che dall’80% dei suoi amici. “Accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile, ognuno la vive a modo proprio. Lo dico perché è facile offendersi con un amico per averlo saputo tardi ma vi assicuro che non c’entrate niente con la decisione presa. Non vi riguarda“, ha scritto.

