Cristina Quaranta ha preso le difese di Antonino Spinalbese che, nelle ultime ore, si è scagliato contro Edoardo Donnamaria al GF Vip.

Cristina Quaranta ha cercato di far calmare Edoardo Donnamaria, visibilmente offeso per come era stato trattato da Antonino Spinalbese (che si è sfogato contro di lui per averlo nominato). La Quaranta ha lasciato intendere che Antonino avrebbe una situazione particolare anche per via di alcune diffide da lui ricevute (e che in molti credono essergli state inviate dalla sua ex, Belen Rodriguez). “Non dire queste cose perché tu non sei lui. La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo. Dai ci siamo capiti è una cosa diversa. Non c’hai mai pensato? Che ha delle diffide…”, ha detto Cristina nel tentativo di far calmare Edoardo.

Cristina Quaranta: le diffide di Antonino

Secondo Cristina Quaranta Antonino Spinalbese avrebbe una “situazione particolare” al GF Vip a causa delle diffide da lui ricevute. Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma già nei mesi scorsi erano circolate indiscrezioni secondo cui Belen non avrebbe affatto gradito che il suo ex approdasse al reality show, provocando suo malgrado la sovraesposizione sua e della figlia, Luna Marì. Forse per questo Belen ha deciso di diffidare Antonino?

Al reality show l’hair stylist ha evitato accuratamente di parlare della bella argentina e anzi, si è anche sfogato con il conduttore Alfonso Signorini che, durante le prime settimane da lui trascorse all’interno della casa, l’ha spesso menzionata.

