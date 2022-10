Belen Rodriguez ha specificato che il suo sfogo dei giorni scorsi non sarebbe stato indirizzato al suo ex, Antonino Spinalbese.

Intercettata da Striscia la Notizia (che le ha fatto recapitare un tapiro d’oro) Belen Rodriguez ha svelato che il suo sfogo via social dei giorni scorsi non sarebbe stato indirizzato al suo ex, Antonino Spinalbese, come molti hanno pensato. La showgirl se la sarebbe presa con un cantante famoso che le avrebbe suggerito di imparare a parlare meglio l’Italiano. Di chi si sarà trattato?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: lo sfogo contro un cantante

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez si era lasciata andare a un duro sfogo via social e nelle ultime ore la stessa showgirl ha precisato che le sue parole sarebbero state indirizzate verso un famoso cantante italiano, ma ha preferito non farne il nome. “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi”, ha dichiarato Belen a Striscia la Notizia, aggiungendo quindi che si fosse riferita ad “una persona che mi ha detto prendere lezioni di italiano e che io invito a prendere lezioni di canto”.

Nel suo sfogo via social la showgirl argentina aveva scritto: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle ‘lezioni lessicali’, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose ‘qualcuno’ le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto, l’identità del cantante accusato dall’argentina emergerà nei prossimi giorni?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG