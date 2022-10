Mauro Icardi ha tuonato via social contro Wanda Nara che, nelle scorse settimane, ha annunciato la loro separazione.

La telenovela della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a tenere il mondo con il fiato sospeso e, nelle ultime ore, il calciatore è tornato a tuonare contro la moglie in una diretta via social. “Siamo abituati a giocare un po’ con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. E’ lo zimbello del mondo intero! Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai”, ha dichiarato Icardi via social.

Mauro Icardi Wanda Nara

Wanda Nara: lo sfogo di Mauro Icardi

Dopo le frecciatine via social e lo strano tentativo di Mauro Icardi di tornare insieme a Wanda Nara, nelle ultime ore il calciatore è tornato a scagliarsi contro la moglie che, nelle scorse settimane, ha annunciato al fine della loro unione a mezzo social.

Secondo indiscrezioni Wanda Nara avrebbe in atto una liaison con il rapper L-Gante, e anche sulla questione Icardi è intervenuto via social affermando che la questione metterebbe in imbarazzo lui e i suoi figli: “I bambini leggono le notizie. Hanno i loro social network e ovviamente vedono cosa si dice e me lo chiedono. Li chiarisco sempre e dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, celebrità…che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose, ma purtroppo non è così”, ha affermato. Wanda Nara replicherà alle parole del marito?

