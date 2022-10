Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione su Alessandra Celentano, volto storico di Amici di Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo ha svelato alle pagine di Nuovo perché, a suo avviso, Alessandra Celentano sarebbe una personalità fondamentale ad Amici. Secondo il conduttore infatti l’insegnante, spesso finita al centro delle polemiche per i suoi modi fin troppo severi, sarebbe utile per la crescita e la formazione dei giovani talenti del programma: “A me Alessandra Celentano piace proprio perché dà importanti insegnamenti di vita”, ha dichiarato il conduttore a Nuovo.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: il parere su Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è una delle presenze fisse ad Amici di Maria De Filippi da ormai moltissimi anni, e nonostante sia stato spesso criticata per i suoi atteggiamenti severi o sia persino arrivata a discutere con i suoi colleghi (come Raimondo Todaro) la professoressa non ha mai lasciato la sua cattedra. Secondo Maurizio Costanzo i modi severi della Celentano sarebbero fondamentali per la scuola di Amici e sulla questione la stessa Celentano ha confermato in passato di pensarla allo stesso modo del marito di Maria De Filippi:

“Non sono cattiva, sono severa. Ma credo che questa severità sia una forma di rispetto nei confronti dei ragazzi. Pretendo il massimo da loro, ma anche io do il massimo”, ha dichiarato a Sorrisi l’insegnante.

