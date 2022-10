Secondo indiscrezioni dopo l’addio a Luca Vezil Valentina Ferragni si sarebbe riconsolata tra le braccia di un attore spagnolo.

Ad appena una settimana dal suo annuncio d’addio allo storico fidanzato Luca Vezil si vocifera già che Valentina Ferragni abbia una nuova fiamma: secondo The Pipol, l’influencer avrebbe iniziato a frequentare l’attore (di 10 anni più giovane di lei) Alvaro De Juana, uno dei volti della serie Elite. Al momento sulla questione non vi sono conferme.

Nuovo amore in vista per Valentina Ferragni? Secondo i rumor in circolazione durante una vacanza a Ibiza l’influencer avrebbe conosciuto Alvaro De Juana che, guarda caso, ha trascorso parte delle sue vacanze estive a Capri (dove sarebbe stata anche la stessa influencer). Al momento i due non hanno confermato né smentito i rumor in merito alla loro presunta liaison, ma in tanti sono curiosi di saperne di più.

La scorsa settimana Valentina ha ufficializzato la fine della sua storia con il collega influencer Luca Vezil e, secondo i rumor in circolazione, la crisi sentimentale tra i due andava già avanti da diversi mesi. “Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta” hanno fatto sapere i due attraverso i social.

