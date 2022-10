Secondo indiscrezioni Riccardo Scamarcio sarebbe tornato con la sua ex moglie, Angharad Wood, dopo aver detto addio a Benedetta Porcaroli.

Nei giorni scorsi l’attrice Benedetta Porcaroli ha praticamente confermato la fine della sua relazione con Riccardo Scamarcio. Secondo Dagospia l’attore sarebbe tornato con la sua ex moglie, Angharad Wood, madre di sua figlia Emily. Al momento sulla questione non vi sono conferme.

Riccardo Scamarcio: ritorno di fiamma con Angharad Wood

Ritorno di fiamma in vista per Riccardo Scamarcio? Dagospia sembra assicurare di sì, ma al momento l’unica certezza sembra essere che la storia d’amore tra l’attore e Benedetta Porcaroli sia giunta al termine. I due si erano legati circa un anno fa, all’indomani dalla nascita della figlia che Scamarcio ha avuto da Angharad Wood, Emily. Lui e la Porcaroli si erano conosciuti sul set di La Scuola Cattolica, e al momento non è dato sapere perché la loro liaison sia naufragata.

“Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano”, ha dichiarato nei giorni scorsi l’attrice a Vanity Fair, e ancora: “La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

