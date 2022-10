Ospite a Verissimo Eliana Michelazzo è tornata a raccontare la sua versione dei fatti in merito al caso Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo è stata ospite a Verissimo dopo che la sua ex cliente, Pamela Prati, ha raccontato al GF Vip la sua storia in merito al caso Caltagirone. Secondo Eliana Michelazzo Pamela Prati sarebbe stata ben consapevole dell’attenzione che la vicenda avrebbe potuto riaccendere sul suo conto e avrebbe anche percepito denaro per le sue ospitate in tv e per i servizi fotografici a lei dedicati in quel periodo.

“Ho capito che era tutto finto a metà percorso. Per me la Prati inizialmente si è fatta incastrare. All’inizio era una truffa e lei vittima. Dopo quando ha visto che la situazione le sfuggiva di mano ha cercato di… Pamela era nel dimenticatoio e questa storia le stava portando notorietà. I bambini sono sacri e su questo non si scherza. Vuoi essere protagonista? Parla del matrimonio, ma lascia stare i bimbi. Perché poi non dice chi è l’uomo della finta paparazzata? Quanti soldi ha preso? Chi era l’uomo della telefonata? Sentirmi dare della truffatrice non mi fa bene! Lei ha distrutto me, che l’ho sempre difesa in tv”, ha dichiarato Eliana al salotto tv di Silvia Toffanin.

Pamela Prati

Eliana Michelazzo sbugiarda Pamela Prati

Dopo i messaggi postati da Pamela Perricciolo via social (e dove anche lei sembra sbugiardare quanto affermato da Pamela Prati) anche l’altra ex manager della showgirl, Eliana Michelazzo, ha voluto dire la sua in merito al caso Mark Caltagirone, smentendo quanto sostenuto finora dall’ex stella del Bagaglino al GF Vip.

Eliana Michelazzo ha precisato che Pamela Prati sarebbe stata pagata eccome per le sue ospitate in tv e che fosse ben consapevole della visibilità che la vicenda le avrebbe portato in un periodo in cui, da tempo, era finita nel “dimenticatoio”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per il momento Pamela Prati, attuale concorrente del GF Vip, non ha replicato alle parole delle due ex manager.

