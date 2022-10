Chiara Ferragni è stata travolta ancora una volta dalle polemiche per via di una frase rivolta dalla sua tata al figlio Leone.

Chiara Ferragni si trovava in un ristorante insieme a tutta la famiglia quando la sua tata avrebbe rivolto una frase al figlio Leone (intento a fare un disegno) destinata a far discutere. Con l’intenzione di far partecipare il bambino a una foto, la baby sitter avrebbe detto: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. La frase ha sollevato una bufera in rete in merito alla sovraesposizione dei due figli dell’influencer.

#ChiaraFerragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio. pic.twitter.com/fN9ACJKxWw — Serenadoe (@Serenadoe___) October 16, 2022

Chiara Ferragni: la frase della tata al figlio Leone

Il piccolo Leone ha dovuto interrompere le sue attività di gioco per “sorridere” e partecipare a uno scatto di famiglia durante un pranzo al ristorante. La questione ha sollevato un polverone in rete e, mentre l’audio è stato presto rimosso dai social, in tanti hanno accusato Chiara Ferragni e suo marito di esporre i loro bambini all’attenzione generale dei fan senza curarsi minimamente della loro spontaneità o della loro privacy. Sulla questione in passato gli stessi Chiara Ferragni e Fedez avevano replicato, affermando che nel loro caso sarebbe stato inutile “nascondere” la parte della loro vita legata ai loro figli visto che domande dei curiosi e attenzioni morbose sarebbero stati per loro all’ordine del giorno.

