Il 14 ottobre insieme ai loro legali Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero visti in tribunale (in quella che sarebbe stata una fase preliminare del vero e proprio processo) dove i due avrebbero reciprocamente chiesto la restituzione dei loro oggetti di valore (i Rolex per Totti e le borse e le scarpe griffate per la conduttrice). Al momento sembra che non sia stata ancora fissata la data per la prossima udienza e che in questa fase sia ancora aperta la possibilità di una risoluzione pacifica tra i due.

Totti e Ilary: la prima udienza

Ilary Blasi e Francesco Totti, che nei mesi scorsi hanno annunciato la loro separazione a mezzo stampa, adesso stanno affrontando le prime udienze che serviranno a stabilire come i due dovranno dividere i loro beni e come dovranno gestire il tempo insieme ai figli (che, secondo indiscrezioni, potrebbero restare a vivere nella villa all’Eur mentre i loro genitori si alternerebbero secondo visite prestabilite). Per adesso sulla questione non sono emerse conferme e i due continuano a mantenere il massimo riserbo.

Nelle ultime ore Ilary Blasi ha messo a tacere le voci riguardanti il presunto investigatore privato che avrebbe assunto per far spiare il marito e Totti invece è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi (con cui si è mostrato per la prima volta via social).

