Elodie e Iannone sono insieme a Madrid e sui social hanno pubblicato alcune stories che provano come il loro flirt si sia trasformato in qualcosa di più.

Oggi Elodie e Andrea Iannone fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più: in queste ore sui social la cantante e il pilota hanno pubblicato alcune foto in cui sono ritratti insieme in un pub di Madrid e lui è intento a baciare la fronte della cantante. A quanto pare la loro liaison ha superato l’estate e oggi Elodie sembra aver completamente dimenticato il suo amore per Marracash.

Elodie ha finalmente ritrovato la felicità in amore: oggi al fianco della cantante c’è l’ex fidanzato di Belen, Andrea Iannone, con cui lei stessa si è mostrata tramite social durante una serata a Madrid in compagnia di alcuni amici. Lei e Iannone si sarebbero conosciuti durante l’estate grazie ad amici comuni e ben presto la loro storia si sarebbe trasformata in qualcosa di più che una semplice amicizia.

“Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore”, ha dichiarato a Verissimo la cantante che, fino a poco tempo fa, si definiva ancora follemente innamorata del suo storico ex, Marracash. “Lui è la persona che amerò di più in tutta la mia vita”, aveva dichiarato a L’Intervista di Peter Gomez. Oggi con Iannone al suo fianco la cantante ha completamente archiviato la relazione con il rapper? In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.

