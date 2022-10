Valentina Ferragni ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Luca Vezil, a cui era legata da 9 anni.

Dopo mesi in cui si vociferava di una presunta crisi tra loro, Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno confermato la fine del loro amore. I due hanno scritto un comunicato che hanno poi diffuso tramite social dove hanno espresso il loro dolore durante questa decisione particolarmente sofferta:

“Dopo tanti anni condivisi insieme, abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati

Dopo che per mesi si è vociferato di un loro presunto allontanamento, in queste ore Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno confermato la notizia della loro separazione. I due avevano parlato di un periodo di “distanza” tra loro già lo scorso agosto, ma la sorella minore di Chiara Ferragni aveva anche sottolineato quanto avesse costruito in questi anni insieme al suo compagno, con cui sembrava essere più unita che mai.

“Ci siamo fidanzati quando avevi 20 anni e lui 21, stiamo insieme da 9 anni e abbiamo un lavoro assieme, una casa assieme, un cane assieme, abbiamo costruito una vita assieme”, aveva dichiarato nelle sue stories via social. La notizia ovviamente ha colto di sorpresa molti dei loro fan e in tanti in queste ore stanno esprimendo il loro dispiacere via social per come sono andate le cose per l’ex coppia.

