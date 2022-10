Cristina Marino e Luca Argentero sono uniti e affiatati e l’attrice ha svelato quale sarebbe il segreto del loro grande amore.

Molto presto Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori per la seconda volta e il grande amore dei due attori – che spesso si dedicano messaggi romantici via social – è sotto gli occhi di tutti. A tal proposito Cristina Marino ha confessato ai fan che il segreto per restare innamorati sarebbe uno soltanto: “Corteggiandosi tutti i giorni. Prendendosi cura…”, ha scritto l’attrice, che a seguire ha anche spiegato perché lei e Argento non mostrano mai la loro figlia, Nina Speranza, attraverso i social.

Cristina Marino: le confessioni ai fan

Cristina Marino è più felice e radiosa che mai ora che ha annunciato la sua seconda gravidanza e in tanti sono curiosi di sapere se quello in arrivo per la piccola Nina Speranza sarà un fratellino o una sorellina. Nel frattempo, sui social, l’attrice ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato perché lei e Argentero non sarebbero soliti mostrare la figlia Nina via social.

“Non ho voglia che nostra figlia diventi argomento da bar. Il nostro lavoro è una cosa, la nostra vita privata e la nostra famiglia un’altra”, ha affermato. Probabilmente lei e suo marito adotteranno la stessa decisione anche per il secondo piccolo in arrivo e del resto in passato i due hanno minacciato di sporgere denuncia contro chi avesse pubblicato le foto della loro figlia senza oscurarne come dovuto il volto.

