Attraverso TikTok una donna di nome Tatiana Sova sostiene di essere la vera madre della figlia di Belen, e chiede che le sia restituita.

In queste ore sui social una storia abbastanza inverosimile – ma presto diventata virale – ha attirato l’attenzione degli utenti: una donna di nome Tatiana Sova sostiene di essere la madre biologica di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A suo dire, durante un suo intervento in ospedale, le sarebbero stati sottratti contro la sua volontà i suoi ovociti e grazie a una madre surrogata la showgirl svizzera – che quindi avrebbe finto la sua gravidanza – avrebbe avuto sua figlia, che Tatiana Sova rivuole con sé.

“Eravate a conoscenza che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato. (…) State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttate da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi dà visibilità e fama”, ha dichiarato la donna in una delle clip in questione.

Belen Rodriguez: una donna sostiene di essere madre di Luna Marì

Una donna di nome Tatiana Sova sta attirando su di sé l’attenzione su TikTok a causa di numerosi video in cui – con quelle che lei definisce “prove” alla mano – sostiene di essere la madre biologica di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez. Per altro, secondo la donna in questione, Belen non potrebbe avere figli suoi perché “è un uomo, non è nata donna, non ha utero ed ovaie”.

La vicenda si è diffusa a macchia d’olio in rete ma al momento Belen non l’ha commentata. “Luna Marì non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come me, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, lo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa”, ha sostenuto la donna sempre attraverso i suoi video su TikTok. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

