In queste ore in tanti sui social hanno chiesto che la produzione del GF Vip riammetta all’interno del programma Ginevra Lamoborghini, squalificata per le frasi da lei pronunciate su Marco Bellavia nei giorni scorsi. Il conduttore Alfonso Signorini ha risposto personalmente attraverso un messaggio su Chi dove ha precisato che al momento questa ipotesi sarebbe esclusa: “Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”, ha affermato.

Ginevra Lamborghini al GF Vip: la risposta di Signorini

A quanto pare al momento è da escludersi che Ginevra Lamborghini torni al GF Vip e infatti il conduttore Alfonso Signorini ha precisato che, almeno per il momento, tale ipotesi non è stata presa in considerazione. Del resto non è mai capitato che uno dei concorrenti squalificati dal reality show vi facessero ritorno, e lo stesso vale per Ginevra, che ha comunque ammesso pubblicamente di essere pentita per ciò che ha detto. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se l’ereditiera esprimerà la sua gratitudine ai fan che si sono mobilitati a suo favore.

