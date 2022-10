Ludovica Valli si è sfogata via social contro chi, attraverso dei profili fake, ha insultato sua figlia Anastasia.

Nelle scorse ore Ludovica Valli è andata su tutte le furie perché alcuni utenti, nascosti dietro profili fake, hanno insultato sua figlia Anastasia, di 1 anno e mezzo. “Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg”, ha scritto uno degli utenti, a cui la Valli ha replicato:

“Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere. Però (ora voi fate profili fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro”.

Ludovica Valli replica agli insulti a sua figlia

Ludovica Valli ha deciso di replicare a gran voce contro chi in queste ore, attraverso i social, si è permesso d’insultare sua figlia Anastasia per il suo aspetto. L’influencer ha precisato di non essere ferita dal tenore dei commenti perché sua figlia godrebbe di ottima salute e sarebbe una bambina normale. Episodi simili erano già capitati mesi fa e allo stesso modo Ludovica Valli aveva condiviso i commenti degli haters sui social e aveva replicato pubblicamente, prendendo le difese della sua bambina.

