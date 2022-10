Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato in queste ore alcune foto di Eros Ramazzotti per le vie di Milano insieme a una donna misteriosa.

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? In queste ore il settimanale Diva e Donna ha diffuso alcune foto del cantante per le vie di Milano con quella che sembra essere la sua nuova dolce compagnia. Nelle foto infatti Eros è ritratto mentre cammina mano nella mano con una donna misteriosa (che non è la stessa avvistata con lui in atteggiamenti intimi lo scorso agosto a Mykonos). Al momento non è dato sapere quale sia l’identità della donna in questione e se lei e il cantante abbiano un legame sentimentale.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti: la donna misteriosa

A ormai tre anni dal suo addio a Marica Pellegrinelli e dopo un lungo periodo da single, Eros Ramazzotti potrebbe aver finalmente ritrovato la felicità: in queste ore il cantante è stato avvistato in atteggiamenti intimi con una stupenda donna vestita di bianco. I due camminavano sotto la luna di Milano, forse diretti verso un ristorante elegante. Ancora non è dato sapere se il cantante abbia il cuore impegnato e, al momento, sulla questione vige il massimo riserbo.

Per Eros Ramazzotti l’ultimo periodo è stato a dir poco roseo: il cantante ha infatti da poco scoperto che sarà nonno del suo primo nipotino e la notizia lo ha reso più felice che mai.

