Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, ha replicato attraverso i suoi legali alle gravi accuse mosse contro di lui dalla conduttrice.

Nei giorni scorsi Adriana Volpe ha deposto la sua formale denuncia nei confronti dell’ex marito Roberto Parli, che a suo dire l’avrebbe insultata e maltrattata. Sempre secondo quanto da lei affermato (e riportato da La Repubblica) Parli avrebbe perso ingenti somme di denaro (prelevate dal conto della stessa Volpe) in alcuni investimenti online. L’ex marito della conduttrice ha replicato attraverso i suoi legali che (stando a quanto riporta Leggo) hanno fatto sapere che quelle a lui rivolte dall’ex moglie sarebbero tutte menzogne:

“Con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari. Accuse che Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita, essendo il processo alle prime battute; semmai, è sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie.”

Adriana Volpe

Adriana Volpe: l’ex marito replica alle accuse

Tra Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli si prospetta una lunga e difficile battaglia legale: la conduttrice infatti lo ha accusato di maltrattamenti, mentre Parli ha rinnegato tutte le accuse a suo carico. La crisi tra i due è iniziata nel 2020 e ben presto è stata sotto gli occhi di tutti. Più volte infatti Parli ha usato i suoi canali social per scagliare frecciatine contro l’ex moglie, che nel frattempo si è trasferita a Milano insieme alla figlia Gisele. In tanti sono curiosi di sapere quale sarà l’esito della vicenda e se Adriana Volpe riuscirà a vincere la sua battaglia legale contro l’ex marito.

