Il maestro dei film osé Tinto Brass in queste ore ha smentito quanto affermato da Orietta Berti, ossia di averle mai proposto di prendere parte ad una delle sue pellicole bollenti. “Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film. Dalla parole di Orietta Berti credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare. Ho cercato di avere anche Patty Pravo in una delle mie pellicole ma invano. Nella mia carriera ho fatto tantissimi provini, ne ricordo uno anche ad Adriano Pappalardo”, ha dichiarato il celebre regista a AdnKronos.

Tinto Brass smentisce Orietta Berti

Al GF Vip Sonia Bruganelli ha ricordato che Tinto Brass avesse offerto a Orietta Berti una parte in uno dei suoi celebri film, questione subito confermata dalla cantante, che ha dichiarato di esser stata contatta in passato più d’una volta da Tinto Brass per prendere parte ai suoi film. Il celebre regista ha smentito la questione, affermando di ricordare tanti provini (come quello di Adriano Pappalardo) ma di non ricordare affatto la richiesta fatta alla Berti. La cantante risponderà in merito alla questione? In tanti sono impazienti di saperne di più a riguardo.

