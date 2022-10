Andrea Damante ha svelato per la prima volta alcuni retroscena dei tradimenti da lui compiuti ai danni della sua storica ex, Giulia De Lellis.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati insieme per moltissimi anni dopo il loro primo incontro a Uomini e Donne e il dj veronese ha svelato per la prima volta a Emigratis alcuni retroscena sui suoi tradimenti (che avrebbero mandato la sua celebre ex su tutte le furie):

“Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai. Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto. Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro. Però devo dire che non l’ho mai letto”, ha dichiarato Damante.

Andrea Damante: i tradimenti a Giulia De Lellis

Che la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sia naufragata anche a causa dei numerosi tradimenti ai danni dell’influencer è cosa nota e infatti la stessa Giulia De Lellis ha dedicato alla vicenda il suo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza.

Andrea Damante, ospite a Emigratis, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sull’accaduto e ha confermato quanto sostenuto dalla sua ex, che a quanto pare dopo averlo scoperto sarebbe andata su tutte le furie. Oggi Giulia De Lellis sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Caro Gussali Beretta e in tanti si chiedono se tra lei e Andrea Damante ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

