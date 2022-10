Vibratore-coniglio, stimolatori del clitoride, mini vibratori da dito, dildo in silicone: nella lunga storia dei sex toys, i marchi hanno prodotto migliaia di varianti diverse.

Durante la pandemia, quando abbiamo trascorso molto tempo a casa, le vendite di gadget per adulti hanno battuto ogni record. Non c’è da stupirsi! L’orgasmo è un ottimo (e sano) modo per alleviare lo stress.

Il vibratore è un giocattolo sessuale molto diffuso specialmente tra le donne. Con così tanti modelli tra cui scegliere, come si fa a sapere qual’è il migliore, soprattutto se si è alle prime armi con i giocattoli sessuali e non se ne sa ancora nulla? Il negozio online MAKEUP, dove puoi trovare un’ampia scelta di giocattoli sessuali, tra cui vibratori, stimolatori, ecc, hanno compilato un breve elenco dei Top 5 vibratori più venduti.

Lelo Sona Cruise Sonic Clitoral Massager

Il massaggiatore clitorideo Sona Cruise Sonic di Lelo garantisce nuove ed eccitanti sensazioni e potenti orgasmi. Stimolando gran parte del clitoride con onde sonore e vibrazioni, offre un piacere indimenticabile che farà rabbrividire il corpo. Con tre pulsanti e otto modalità, stimola una parte maggiore dell’area clitoridea rispetto a qualsiasi altro modello simile, attraverso onde sonore, senza contatto diretto con l’area clitoridea o vibrazioni al contatto con il clitoride. La tecnologia SONA Cruise Control garantisce una fonte di energia aggiuntiva quando viene premuto più saldamente contro il corpo.

Rilassati e abbandonati ai tuoi sensi: benvenuti in un mondo di pura beatitudine!

S-Hande Mento Dual Stimulation Vibrator Red Rose

Mento è uno dei migliori vibratori per donna a doppia stimolazione, realizzato in silicone, piacevole al tatto e sicuro per il corpo. Dotato di due motori con 9 modalità di vibrazione, controllate direttamente sul vibratore stesso, è possibile stimolare contemporaneamente più aree erogene del corpo, come l’ano e l’inguine o la vagina, il punto G e il clitoride. Inoltre, può essere utilizzato in coppia – quando si agisce su un pene eretto durante il sesso si stimola anche il clitoride oltre a stimolare il pene e persino l’ano e la vagina durante la penetrazione. Ci sono innumerevoli modi per trascorrere una notte eccitante e godere di lunghi momenti di piacere con il vibratore S-Hande Mento Dual!

Marc Dorcel G-Stormer

Come uno dei migliori vibratori per donna, questo modello offre un doppio piacere e un’esperienza completamente nuova. Ha un design speciale a coniglietto, progettato con un’esclusiva funzione di scatto verso l’alto e verso il basso, che simula il rapporto sessuale. Inoltre, è dotato di uno stimolatore del punto G per un’immersione totale nell’estasi.

Realizzato in morbido silicone senza plastificanti aggiunti, offre una sensazione naturale e la forma curva + stimolatore clitorideo a 10 vibrazioni rende gli orgasmi più intensi.

Fun Factory Tiger G5

Pensi che sia impossibile domare la tigre? Allora non hai ancora provato il Fun Factory Tiger G5. Il vibratore classico della collezione Black Line dell’ultima versione di vibratori G5 Vibe ti affascinerà con una potente vibrazione fin dal primo incontro, regalandoci nuove sensazioni sessuali e un piacere indimenticabile!

Il dispositivo ha una struttura ergonomica e potente con fusto scanalato e forma leggermente ricurva. Grazie ad un pratico anello alla base, non avrai problemi a tenerlo in mano e a ruotarlo con la giusta angolazione. Ha 12 modalità di vibrazioni, fino a 4 velocità, 2 modalità di vibrazione interrotta, 2 modalità di vibrazione con scosse, 2 modalità di vibrazione interrotta e fluida con intensità diverse. Se lo si desidera, questo vibratore può essere utilizzato anche per la stimolazione anale.



Diversifica la tua vita, dimentica le cose tabù e rilassati! Il piacere sta nelle piccole cose!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG