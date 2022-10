Jessica Morlacchi ha replicato contro Memo Remigi, che ha dichiarato di aver compiuto un gesto involontario nel toccarle il sedere in diretta tv.

In queste ore la Rai ha fatto sapere di aver chiuso il suo contratto con Memo Remigi a seguito del fatto che lui avrebbe palpeggiato la collega Jessica Morlacchi in diretta tv. Il cantante si è scusato affermando di aver compiuto un gesto involontario nel tentativo di recuperare un microfono, ma in queste ore Jessica Morlacchi, intercettata dal Corriere della Sera, lo avrebbe smentito affermando: “Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne”.

Jessica Morlacchi contro Memo Remigi

Al momento Jessica Morlacchi non ha ancora commentato pubblicamente quanto accaduto a Oggi è un altro giorno ai suoi danni ma intanto l’autore del gesto, Memo Remigi, è stato cacciato dalla Rai e si è difeso pubblicamente dall’accusa di aver palpeggiato la collega. Remigi sostiene infatti di averle toccato il sedere involontariamente e in un comunicato condiviso via social ha fatto sapere:

“Prima di ogni altra cosa mi scuso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione “Oggi è un altro giorno” che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in RAI per gran parte della mia carriera e conosco bene l’animus e i valori di questa grande Azienda. Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro.”

