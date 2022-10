Memo Remigi è stato cacciato dalla Rai per aver toccato il sedere di Jessica Morlacchi e lui è intervenuto in merito alla vicenda.

Nelle scorse ore ha fatto il giro dei social un video dove si vede distintamente Memo Remigi toccare il sedere della collega Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. La questione ha sollevato un polverone e la Rai ha deciso di escludere il cantante dal programma tv. In merito alla vicenda Remigi ha dichiarato che si sarebbe trattato di un “gesto goliardico” e, a seguire, “di un gesto involontario” fatto perché gli era caduto il microfono.

“Cercavo di sistemare il microfono dietro che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”, ha detto Remigi a Fanpage.

Memo Remigi: il caso di Jessica Morlacchi

Una vera e propria bufera si è abbattuta in queste ore contro Memo Remigi, colpevole di aver toccato il sedere della collega Jessica Morlacchi in diretta tv. Il cantante si è difeso dalle accuse affermando che si sarebbe trattato di un gesto involontario, ma la Rai ha comunque deciso di strappare il suo contratto con l’azienda. Sulla questione è intervenuta anche Serena Bortone, che a Oggi è un altro giorno ha parlato di “comportamento intollerabile” da parte di Remigi e si è pubblicamente scusata con la Morlacchi (che, al momento, non ha proferito parola sulla questione).

