Secondo i rumor in circolazione la storia tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu non sarebbe finita nel migliore dei modi.

Letizia Porcu ha annunciato a mezzo social la fine della sua storia con Federico Fashion Style dopo 17 anni d’amore e l’arrivo della figlia Sophie Maelle. Nonostante nulla lasciasse presagire una rottura difficile tra i due, nelle ultime ore in rete si sono avvicendati rumor in merito a presunte frecciatine, recriminazioni e tradimenti che avrebbero anticipato il loro annuncio d’addio. Al momento la questione non è stata confermata o smentita dai due diretti interessati.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style e Letizia Porcu: i motivi dell’addio

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati insieme per lunghi 17 anni e la compagna dell’hair stylist lo avrebbe sostenuto e incoraggiato durante tutta la sua carriera. Attraverso l’inseminazione artificiale i due avrebbero avuto la figlia Sophie Maelle, di cui entrambi sono più innamorati che mai.

Secondo un gossip circolato nelle ultime ore però, la bambina adesso si troverebbe “tra due fuochi” e la separazione tra l’hair stylist e la sua storica compagna non sarebbe avvenuta in maniera pacifica. Letizia Porcu ha annunciato l’addio a mezzo social mentre Federico Fashion Style, per il momento, ha preferito non proferire parola sulla questione e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG